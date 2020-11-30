Избившим темнокожего продюсера французским полицейским предъявлены обвинения

Французская прокуратура предъявила обвинения четырем полицейским, избившим темнокожего продюсера Мишеля Цеклера, двое из правоохранителей заключены под стражу, другие оставлены на свободе под судебным надзором, сообщает France Presse со ссылкой на судебные источники.

В частности, троих правоохранителей обвинили в «умышленном применении насилия со стороны лица, обладающего государственной властью», передает ТАСС.

Инцидент произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм, действующих во Франции в связи с пандемией, Цеклер гулял по улице без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей квартире, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в помещение, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять. После этого инцидента продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в «применении чрезмерного насилия» и «оскорблениях расового характера».

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам сил правопорядка. Как стало известно в воскресенье, представители Елисейского дворца связались с пострадавшим продюсером, чтобы узнать состояние его здоровья и вновь заявить о поддержке со стороны французского лидера.

Скандал произошел на фоне обсуждения в парламенте Франции законопроекта «О глобальной безопасности». Главным пунктом критики со стороны журналистов и ряда политиков стало положение, запрещающее распространение фото и видео с участием полицейских и жандармов при исполнении с целью раскрытия их личности и с призывами к насилию в их отношении. По стране уже прокатилась волна акций протеста против данной статьи. Последняя серия манифестаций, сопровождавшаяся погромами и столкновениями демонстрантов с полицией, прошла в субботу в 70 городах Франции и собрала 133 тыс. человек.