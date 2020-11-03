В Париже задержали мужчину с мачете

Полиция в Париже задержала мужчину, который ходил по городу с мачете, сообщают СМИ.

Мужчину задержали в отеле в 11-м округе французской столицы. Пассажиры метро заявили в полицию о человеке, вооруженном мачете, которого видели на станции «Пер-Лашез», передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание Actu Paris.

Напомним, ранее в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Правоохранители находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.

Французская прокуратура изучает версию личного конфликта по делу о нападении на священника греческого собора, однако следователи не исключают ни одну из версий инцидента, в том числе теракт.

Позже задержанного по делу о нападении на священника в Лионе отпустили.