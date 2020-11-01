Задержанного по делу о нападении на священника в Лионе отпустили

Мужчину, которого задержали в рамках расследования дела о нападении на священника в Лионе, отпустили, передает AFP со ссылкой на прокуратуру.

«Данные расследования не позволяют привлечь его к совершению фактов»,– передает сообщение РИА «Новости». В прокуратуре пояснили, что состояние здоровья мужчины не позволяет оставить его под стражей.

Напомним, в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Правоохранители находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.

Французская прокуратура изучает версию личного конфликта по делу о нападении на священника греческого собора, однако следователи не исключают ни одну из версий инцидента, в том числе теракт.