Нападение на священника в Лионе связали с личными мотивами преступника

Французская прокуратура изучает версию личного конфликта по делу о нападении на священника греческого собора, сообщили местные СМИ.

Правоохранители объяснили эту версию тем, что, в момент нападения священник был одет не по-церковному и в это время в соборе не проводилось религиозной церемонии, передает ТАСС на телеканал BFM.

Как отметил прокурор Лиона Николя Жаке, следователи не исключают ни одну из версий инцидента, в том числе теракт.

Напомним, в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Правоохранители находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.