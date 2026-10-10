В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

Tекст: Вера Басилая

Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.