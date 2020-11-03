Захарова заявила о неуместности поверхностных рассуждений о причинах теракта в Вене

Первичные поверхностные рассуждения о том, что стало причиной теракта в Вене, произошедшего накануне вечером, неуместны, необходимо расследование, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «никакие первичные и поверхностные суждения неуместны, (...) необходимо расследование, чем, собственно, сейчас и занимаются компетентные органы Австрии», передает ТАСС со ссылкой на заявление в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, главная задача Москвы – сконцентрироваться на судьбе российских граждан, проживающих в Австрии.

«Делаем все для того, чтобы получать вовремя информацию от австрийских министерств и ведомств и давать соответствующие рекомендации нашим соотечественникам», – подчеркнула она.

Дипломат также заявила, что Россия выступает за объединение усилий в борьбе с террористической угрозой для достижения самого эффективного результата: «Исходим из того, что к этой проблеме нужно относиться коллективно и искать коллективные пути выхода».

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, страна подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов.

По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

Сообщалось, что один из устроивших стрельбу в Вене террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что в результате стрельбы в центре Вены погибли четыре гражданских лица.