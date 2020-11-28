При столкновении автомобилей в Челябинске пострадали шесть человек

В Челябинске легковушка столкнулась с другим автомобилем, сбила ограждение и вылетела на тротуар, пострадали несколько человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

«В 12.10 произошло ДТП на участке дорог улица Марченко и улица Первой Пятилетки. В результате столкновения между автомобилями Renault Logan и Toyota Land Cruiser первый автомобиль под управлением мужчины 1968-го года рождения изменил траекторию движения, совершил наезд на ограждение и территорию, где находится тротуар, где находились люди. По предварительным данным, пострадало два человека», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

На месте работают полицейские, правоохранители проводят проверку.

В ДТП пострадали шесть человек, включая трех пешеходов, сообщили в пресс-службе горздрава.

В октябре в Челябинской области женщина сбила на автомобиле троих детей, которые катались по деревне на скутере, один мальчик погиб.