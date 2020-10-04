Женщина без водительских прав сбила троих детей под Челябинском

В Челябинской области женщина сбила на автомобиле троих детей, которые катались по деревне на скутере, один мальчик погиб, еще двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в субботу в 16.00 (14.00 мск).

«В деревне Бутырки Чебаркульского района произошло столкновение скутера под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения и автомобиля «ВАЗ-2110». В результате ДТП пассажир скутера, мальчик 2010 года рождения, погиб, еще двое несовершеннолетних, в том числе 2017 года рождения были госпитализированы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Она уточнила, что водитель с места происшествия скрылся, но его быстро нашли. Им оказалась местная жительница, 1991 года рождения, не имеющая права на управления транспортным средством, добавили в полиции.

В августе сообщалось, что водитель Renault Sandero в Екатеринбурге совершил наезд на несовершеннолетних детей на пешеходном переходе.