Водитель в Екатеринбурге сбил детей на переходе

Водитель Renault Sandero в Екатеринбурге совершил наезд на несовершеннолетних детей на пешеходном переходе, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля Renault Sandero с челябинскими номерами в районе дома на улице Бахчиванджи, 3 сбил троих детей, переходивших дорогу. По предварительным данным, у всех черепно-мозговые травмы, плюс у одного из них тупая травма живота. Мальчик семи лет находится в состоянии средней тяжести. Всех детей сейчас повезли в детскую больницу №9», – передает Ura.ru сообщение источника.

Между тем управление МВД России по городу Екатеринбургу сообщает о четырех пострадавших.

«Водитель наехал на четырех детей, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате дорожного инцидента пострадали две девочки 7 и 9 лет соответственно, а также двое мальчиков 4 и 14 лет. Пострадавшие с черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами госпитализированы в лечебное учреждение. У самого младшего ребенка врачи также диагностировали травму живота, а у девятилетней девочки – переломы голени и стопы», – говорится на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что пострадавшие дети являются родственниками, старший из них вел остальных к бабушке.

Как отмечает ведомство, за рулем автомобиля находился 58-летний екатеринбуржец со стажем вождения шесть лет. Мужчина 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На данном участке дороги максимальная разрешенная скорость движения составляет 20 км/ч. Сотрудникам полиции водитель пояснил, что двигался со скоростью около 60 км/ч. По словам водителя, перед происшествием, его ослепило солнце, и из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится дознание.

Ранее пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек в селе Новосельцево на севере Крыма, одна из них погибла.