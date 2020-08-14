Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму

Пьяный водитель сбил находившихся на тротуаре трех девочек в селе Новосельцево на севере Крыма, одна из них погибла, сообщила пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло в четверг вечером в Джанкойском районе Крыма в селе Новосельцево. Водитель автомобиля ВАЗ-210740 наехал на насыпь грунта, после чего выехал на тротуар и сбил трех девочек 2010, 2016 и 2018 годов рождения, сообщили в ведомстве.

«В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, где добавили, что 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МВД, мужчина, совершивший наезд, в 2016 году был лишен прав управления автомобилем, при себе удостоверения не имел. Полиция также вынесла определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта.

Как уточнили в полиции, водитель задержан, следователи управления СК по региону завели уголовное дело.

Ранее житель Новокузнецка получил условный срок в полтора года после того, как сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в феврале этого года.