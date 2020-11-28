Байден нашел пост для вдовы сенатора Маккейна

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, может выдвинуть на пост американского посла в Великобритании общественного деятеля, вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди Маккейн, сообщила газета Times.

Издание пишет, что 66-летняя Синди Маккейн является главным претендентом на пост посла. Ранее Маккейн, публично поддержала кандидатуру Байдена в преддверии президентских выборов. Ее поддержка в адрес этого кандидата сказалась на неожиданной победе демократов в Аризоне, передает РИА «Новости».

Если Маккейн «захочет» трудиться на посту в Лондоне, то, по словам, человека, имеющего отношение к Байдену, «работа – ее». «Она обеспечила (победу – прим. ВЗГЛЯД) в Аризоне. Это известно», – заявил газете источник.

Пока нет информации о согласии Маккейн занять этот пост. После смерти мужа женщина занималась продвижением его благотворительных организаций. По словам друзей Маккейн, она глубоко предана идее сохранения наследства ее супруга. При этом Маккейн многое связывает с Англией, она англофил, утверждает газета, но все же может быть не готова пойти на этот шаг.

Поэтому среди других рассматриваемых кандидатов – Тони Гарднер, посол США в Евросоюзе при Бараке Обаме.

Во вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов. В тот же день глава Белого дома пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

В минувшее воскресенье предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд США. По словам главы американской администрации, следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, поданных в ходе прошедших президентских выборов. Трамп также заявил о серьезном нарушении Конституции США в ходе выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.

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