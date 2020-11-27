Google ответил на требования Роскомнадзора о рекламе наркотиков

Компания Google, комментируя требование Роскомнадзора удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотиками, заявила, что подобный контент в сервисе «Google реклама» недопустим.

«Согласно политике использования сервиса «Google реклама», реклама товаров и услуг, которые могут причинить вред здоровью, в том числе наркотических средств, недопустима. К сожалению, иногда злонамеренным рекламодателям удается обойти наши фильтры. Мы незамедлительно реагируем на нарушения, как только нам становится о них известно», – передает ТАСС сообщение компании.

В пятницу Роскомнадзор обязал Google удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом.

Ранее Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за то, что из поисковой выдачи не были удалены интернет-ресурсы с информацией, запрещенной в России.