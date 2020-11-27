Роскомнадзор обязал Google удалить рекламу сайтов с наркотиками

Компания Google должна удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом, с таким требованием выступил Роскомнадзор.

«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом – как в доменной зоне .com, так и .ru. О появлении рекламы наркотических сайтов сообщила в СМИ «Лига безопасного интернета», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также Роскомназдор потребовал, чтобы Google проверил корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.

«Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен», – добавили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России.