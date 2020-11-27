Начались поставки вакцины «Спутник V» в Африку

Поставки вакцины российского производства «Спутник V» на африканский континент уже начались, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Пошли уже поставки, сейчас уже есть конкретные примеры», – передает его слова РИА «Новости». Богданов не уточнил, о каких странах идет речь.

«Интерес огромный, просьб очень много, мы не хотели бы кого-то обижать. Нам бы хотелось, чтобы все те обращения, которые мы получили от наших африканских друзей, были удовлетворены», – добавил он.

Напомним, Африканский союз и его медицинское подразделение – Африканские центры по контролю и профилактики заболеваний (Africa CDC) – обсудили вопросы сотрудничества с Россией и Китаем по испытанию вакцин против нового коронавируса.

Ранее стало известно, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».