Афросоюз заинтересовался российской вакциной от COVID-19

Африканский союз и его медицинское подразделение – Африканские центры по контролю и профилактики заболеваний (Africa CDC) – обсудили вопросы сотрудничества с Россией и Китаем по испытанию вакцин против нового коронавируса, сообщил Bloomberg глава организации Джон Нкенгасонг.

«Мы не ограничиваемся каким-либо конкретным партнером. На континенте с населением в 1,2 млрд человек мы готовы работать с любым партнером, который придерживается нашего стратегического плана по разработке вакцин и обеспечению к ним доступа в Африке», – передает ТАСС его слова.

Нкенгасонг отметил, что уже есть соответствующие контакты с Россией и готовность к совместной работе. Bloomberg отмечает, что речь идет о российской вакцине «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

При этом глава Africa CDC добавил, что Африке обещаны вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые охватят 20% населения континента. «Но для того чтобы избавиться от вируса и добиться коллективного иммунитета, нам необходимо вакцинировать до 60% жителей Африки», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. В то же время одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину.

Кроме того, во вторник стало известно, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».