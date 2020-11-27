В Москву придет антициклон «Сибиряк»

Антициклон «Сибиряк» со среды принесет в Москву малооблачную, солнечную, сухую погоду и усиление морозов до минус 12 ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сибиряк» принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус 7 – минус 12 ночью, минус 2 – минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

Он пояснил, что с сибирскими антициклонами всегда связана солнечная, малооблачная и морозная погода.

«Мы мало того что вернем и температуру в климатическое русло, и снежный покров у нас сразу вернется в норму. Этот сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря», – уточнил Тишковец.

По словам синоптика, сибирский антициклон иногда называют более правильно –монгольский антициклон. «Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточноевропейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», – заключил он.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 1 градус выше ноля. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, силой 3–4 м/с.