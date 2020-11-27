Вильфанд рассказал, как назвать надвигающийся на Москву циклон своим именем Синоптики рассказали о погоде в столице 27 ноября 2020, 03:56 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам ясную погоду. По прогнозу синоптиков, на протяжении всей пятницы в столице будет 1 градус выше ноля. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

