Экипажи Ил-38 ТОФ отработали групповой поиск подлодки

На Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота, сообщили в Минобороны.

«В ходе выполнения полетного задания группа самолетов в составе трех Ил-38 над акваторией Тихого океана совершенствовала тактические приемы группового поиска и слежения за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств», – передает официальный сайт Минобороны России.

Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей.

«Главной целью проведения учебно-тренировочных полетов стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению», – отметили в военном ведомстве.

Напомним, в марте экипажи противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали на учениях над акваторией Японского моря задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника.