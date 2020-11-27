Зафиксированы случаи выпадения зубов у переболевших COVID-19

Перенесшие вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) могут столкнуться с «необычными последствиями» стоматологического характера, сообщила The New York Times.

Издание ссылается на зафиксированные в США случаи и мнения экспертов. Так, несколько участников сообщества перенесших COVID-19 рассказали в социальной сети, что после выздоровления столкнулись с усилением чувствительности десен, потемнением, разрушением и выпадением зубов без кровотечения. Такие последствия, по словам выздоровевших, проявлялись вне зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания, сообщает «Российская газета».

Как рассказал изданию руководитель Фонда ангиогенеза – организации, изучающей болезни кровеносных сосудов, доктор Уильям В. Ли, отчеты о стоматологических проблемах и потере зубов будут включены в перечень долгосрочных последствий COVID-19, которые предстоит изучить. Он добавил, что выпадение зубов без кровотечения указывает на необычные процессы, происходящие с кровеносными сосудами в деснах.

«Новый коронавирус атакует, связываясь с белком ACE2, который присутствует не только в легких, но также в нервных и эндотелиальных клетках. Вероятно, что в выявленных случаях вирус повредил в деснах кровеносные сосуды, необходимые для поддержания зубов. Это может объяснять и тот факт, что при выпадении зубов пациенты не чувствовали боли», – пояснил доктор Ли. Он добавил, что стоматологические проблемы после коронавируса могут быть и следствием цитокинового шторма.

С побочным эффектом защитной реакции организма связывает явление и ортопед из Калифорнии Майкл Ширер. По его словам, с заболеванием десен коррелируют и другие воспалительные недуги, включая сердечно-сосудистые и диабет. «Заболевания десен очень чувствительны к гипервоспалительным реакциям, и люди, заболевшие «длительным COVID-19», безусловно, подпадают под это явление», – считает Шерер.

Опрошенные изданием эксперты подчеркнули, что описанные случаи пока относятся к числу редких, но медики должны быть готовы к «необычным последствиям заболевания».

Накануне главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главную особенность пациентов с COVID-19.