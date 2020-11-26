Главврач Коммунарки раскрыл главную особенность COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал «быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов» в организме главной особенностью пациентов с COVID-19.

Как отмечают врачи госпиталя, треть больных, которых не удается спасти, умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные – в более поздние сроки. Причинами скорой смерти чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, позднее – септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам, сообщил «Московский комсомолец».

Проценко уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.

«Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», – пояснил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском регионе, предположительно, формируется вариант коронавируса с определенными мутациями. Она также рассказала, что в начале весны в Россию массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы, однако штаммы, «которые были привезены из Китая в начале этого года», в России не циркулируют. Кроме того, в Сибири, а в единичных случаях и в европейской части России, выявлена мутация, которая получила распространение в Японии. Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ.