В Минпромторге не увидели явного дефицита автомобилей у автодилеров

Явного дефицита автомобилей у автодилеров в России не наблюдается, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Были хорошие, позитивные результаты [продаж] по сентябрю и по октябрю, но явного дефицита автомобилей мы не видим», – сказал он в интервью ТАСС.

О дефиците автомобилей ранее заявили авторетейлеры, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин.

Мантуров добавил, что если рост продаж машин продолжится в ноябре и декабре, то можно будет с уверенностью говорить о поступательном восстановлении отрасли. «Те меры, которые были своевременно приняты правительством, повлияли на положительную динамику [рост продаж], и, конечно же, отложенный спрос. Два фактора, которые сегодня влияют на эту положительную тенденцию», – сказал глава ведомства.

При этом Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в 2020 году. «Пока могу сказать, что мы можем давать осторожный прогноз на текущий год, что мы видим тенденцию закончить год с показателем минус 10% по рынку и примерно 15-20% снижение по производству», – сказал министр.

Из данных Росстата следует, что выпуск легковых автомобилей в России в январе – октябре сократился по сравнению с 2019 годом на 22,5%, до 995 тыс. штук, грузовых – на 13,9%, до 108 тыс. машин.

Мантуров добавил, что рост цен на автомобили в России в этом году не превышает инфляции. «Если смотреть по текущему году, мы слышим о том, что есть повышение то по одной модели, то по другой модели. Но если брать по году, я не берусь за каждую модель говорить, мне кажется, что будет в пределах инфляции», – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в России возник дефицит автомобилей.