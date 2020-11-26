Глава Генштаба выразил сожаление из-за искажения истории ВОВ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что правду о главенствующей роли СССР в победе над фашизмом искажают даже политики тех стран, которые в годы войны были освобождены Красной армией.

«Сегодня мы видим, что в отдельных странах мира пытаются навязать свое трактование истории и размыть историческую правду о главенствующей роли нашей страны в победе над фашизмом. В этом, к сожалению, упражняются политики и тех государств, которые ценой больших человеческих потерь были освобождены Красной армией в победном 1945 году», – сказал Герасимов в приветственном слове к участникам II Всеармейской военно-исторической конференции «Организационно-мобилизационные органы Красной армии в Великой Отечественной войне».

Он подчеркнул, что нужно сохранить историческую правду и увековечить память о победителях, переломивших хребет фашизму. «Уверен, бесценный исторический опыт, позволит участникам конференции успешно обсудить актуальные задачи организационного строительства и мобилизационной готовности вооруженных сил, привнести новые подходы и знания в военную науку», – сказал начальник Генштаба, передает ТАСС.

Он отметил, что в годы войны организационно- мобилизационными органами была проделана огромная работа по укомплектованию личным составом, а также оснащению вооружением и военной техникой десятков фронтов и армий, сотен соединений и тысяч воинских частей Красной армии и флота.

«Только в первый год войны были поставлены в строй 15 миллионов человек. Всего же за весь период войны призваны более 30 миллионов граждан Советского Союза», – сказал Герасимов, добавив, что принятие эффективных решений, связанных с развитием и строительством вооруженных сил, «невозможно без глубоких знаний в области истории войн, истории военного искусства и военной мысли».

Ранее в ноябре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией.

Перед этим президент Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны. Он напомнил, что месяц назад, опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, Солецкий суд России впервые в судопроизводстве страны признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.