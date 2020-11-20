Бастрыкин возмутился обвинением СССР в развязывании Второй мировой войны

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на открытии международного форума в Москве «Уроки Нюрнберга» к 75-летию начала Нюрнбергского процесса возмутился обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны совместно с фашистской Германией.

«Вызывает недоумение и возмущение решение Совета Европы в год 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне о том, что Россия, как правопреемница Советского Союза, несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание войны», – передает ТАСС его слова.

В ответ на такое заявление Бастрыкин предупредил об ответственности всех, кто глумится над памятью участников ВОВ, и напомнил, что во время акции «Бессмертный полк онлайн» были размещены фото нацистских преступников. «Я хотел бы предупредить: все, кто еще попытается так браниться над памятью наших дедов и отцов, найдем каждого и каждый получит по закону в соответствии с действующим законодательством России», – сказал он.

Кроме того, глава СК призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Я думаю, что одной из политических правовых нравственных задач нашего форума является консолидация наших усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа и того, что те принципы и идеи, которые были закреплены в уставе Нюрнбергского трибунала, имеют сегодня животрепещущее и практическое значение», – сказал он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны. Он напомнил, что месяц назад, опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, Солецкий суд России впервые в судопроизводстве страны признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.

Между тем Росархив представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу открытия заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге.