Турция осудила резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением резолюции Сената Франции, призывающей правительство признать независимость Нагорного Карабаха.

В министерстве заявили, что решение Сената Франции «является четким показателем того, почему работа Минской группы ОБСЕ, проводимая сопредседателями, которые должны сохранять нейтралитет, до сих пор не смогла решить этот вопрос», передает ТАСС.

«Призыв Сената Франции к Азербайджану покинуть свои территории, которые он спас от оккупации, является проявлением нелепого, пристрастного и оторванного от фактов понимания, и его нельзя воспринимать всерьез (...) Мы желаем, чтобы Франция теперь приняла конструктивную позицию для стабилизации региона, сделав правильные выводы», – указывается в заявлении.

До этого Азербайджан назвал резолюцию Сената Франции «обычным листком бумаги».

Напомним, Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах.

Между тем МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствовал принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принятие Сенатом Франции резолюции с призывом к правительству о признании Нагорно-Карабахской республики является «историческим решением».