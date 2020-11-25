Сенат Франции призвал правительство признать Карабах

Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах. Между тем МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

Резолюция Сената носит рекомендательный характер, ее поддержали 305 сенаторов. «Сенат (...) призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», – цитирует документ РИА «Новости».

По мнению сенаторов, безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном. В документе также осуждается «военная агрессия Азербайджана, проводимая при поддержке турецких властей и иностранных наемников». Сенаторы призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате недавних военных действий.



«Сенат (...) призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров», – сказано в тексте резолюции.



Также Сенат Франции предлагает правительству потребовать проведения «международного расследования военных преступлений, совершенных в Карабахе, в частности в отношении гражданского населения и с использованием оружия, запрещенного международным правом».



Исполнительная власть должна «извлечь дипломатические последствия из роли, которую играют власти Турции и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры», призывают парламентарии.



Также в документе говорится, что «президент Турции Тайип Эрдоган в последние годы увеличил число провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран». В Сенате считают, что проводимая Турцией «экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе» и «представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом».



Помимо этого в резолюции отмечается, что «военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии», начавшейся в сентябре этого года против населения Нагорного Карабаха.

Напомним, в Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Сенатор Брюно Ретайо сообщил, что «25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах». По его словам, только признание независимости позволит «надежно гарантировать права и свободы населения» Нагорного Карабаха «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма». Резолюции Сената носят рекомендательный характер.

В верхнюю палату парламента документ направили пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. В середине октября проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное собрание, то есть нижнюю палату парламента.

Между тем МИД Франции считает, что признание Парижем Карабаха не принесет пользы. «Односторонее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе. Это не политика правительства (Франции), это не политика Армении, это не политика наших партнеров», – заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

Напомним, Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе. Французский президент Эммануэль Макрон заявлял о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений от Парижа. По его мнению, Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, Россия как гарант безопасности региона вводит туда миротворческие войска. В Армении премьер-министра страны Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.

Франковед Сергей Федоров заявил газете ВЗГЛЯД, что «резолюция останется чисто политической декларацией. Сейчас отношения Франции и Турции настолько взрывоопасны, что признание независимости Карабаха может переполнить чашу гнева».