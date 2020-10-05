Алиев раскритиковал позицию Макрона по Карабаху

Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В течение всего процесса мы не делали различий между сопредседателями. Я не раз в своих официальных выступлениях заявлял, что с каждой из стран у нас есть связи. Естественно, уровень этих связей различен, но в то же время мы эти страны не разделяем. И до последних событий все эти страны выступали с одной позиции, были нейтральными», – заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber, передает РИА «Новости».

По его словам, «ряд заявлений [президента Франции Эммануэля] Макрона в отношении Азербайджана и Турции и карабахского конфликта в частности, неприемлемы».

«Франция словно сама себя отстраняет от Минской группы ОБСЕ», – добавил президент Азербайджана.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».

Алиев в свою очередь потребовал извинений от Парижа.

Кроме того, МИД России выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.