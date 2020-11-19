Эксперт: Признание Карабаха грозит Франции серьезным конфликтом с Турцией

«Резолюция останется чисто политической декларацией. Сейчас отношения Франции и Турции настолько взрывоопасны, что признание независимости Карабаха может переполнить чашу гнева», – заявил газете ВЗГЛЯД франковед Сергей Федоров, комментируя внесение во французский Сенат проекта резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха.

«Французский Сенат, скорее всего, примет эту резолюцию, но это останется чисто политической декларацией. Сейчас ситуация в Нагорном Карабахе слишком сложная, а отношения Турции и Франции – взрывоопасны. Подобный политический демарш способен переполнить чашу гнева и вылиться в серьезный конфликт», – считает ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Федоров.

По мнению Федорова, резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха – лишь «символический жест» со стороны Парижа. «Вряд ли за Францией последуют другие европейские страны. Более того, для реального значения этой резолюции ее должен принять Европейский парламент, а это очень маловероятно. Пока резолюция остается просто политическим жестом символического характера», – отметил он.

Говоря о возможной реакции Турции на решение французского Сената, собеседник добавил: «Для Эрдогана это станет еще одним поводом объявить о вмешательстве во внутренние дела Азербайджана и тюркского мира».

«А вот у России положение более сложное – нам нельзя портить отношения ни с Арменией, ни с Азербайджаном, нельзя занимать чью-либо сторону. Россия выступает в роли миротворцев, и решение, способное снова обострить ситуацию, нам совсем ни к чему», – заключил Федоров.

Ранее в Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Сенатор Брюно Ретайо сообщил, что «25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах». По его словам, только признание независимости позволит «надежно гарантировать права и свободы населения» Нагорного Карабаха «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма». Резолюции Сената носят рекомендательный характер.

В верхнюю палату парламента документ направили пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. В середине октября проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное собрание, то есть нижнюю палату парламента.

Напомним, Франция – сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе. Французский президент Эммануэль Макрон заявлял о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений от Парижа. По его мнению, Франция «словно отстраняет» себя от процесса по урегулированию карабахского конфликта.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, Россия как гарант безопасности региона вводит туда миротворческие войска. В Армении премьер-министра страны Никола Пашиняна обвиняют в предательстве национальных интересов, развале армии, некомпетентном управлении и трусости.

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