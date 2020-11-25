Карабах назвал решение Сената Франции историческим

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствует принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Карабаха.

«Приветствуем принятую сегодня, 25 ноября, верхней палатой парламента Франции – Сенатом резолюцию о необходимости признания Республики Арцах [самоназвание Карабаха]. Выражаем глубокую признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможным принятие этого исторического решения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИДа самопровозглашенной НКР.

В Степанакерте отметили еще один важный пункт в принятой резолюции: в документе Сенат осуждает «развязанную 27 сентября против Арцаха азербайджано-турецкую военную агрессию с участием наемников-террористов» и призывает власти Франции принять все возможные меры для восстановления установленных в 1994 году границ, «которые, по сути, были закреплены в бессрочном трехстороннем соглашении о прекращении огня, подписанном Республикой Арцах, Арменией и Азербайджаном».

«Отмечаем важность смелой позиции Сената Франции, призвавшего правительство «признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание предметом переговоров по установлению долгосрочного мира». Выражаем надежду, что данное решение сената вдохновит на принятие резолюций подобного содержания и аналогичной силы, в первую очередь, в национальном собрании Франции, а также в других странах мира», – сказано в заявлении МИДа НКР.

В Карабахе добавили, что «после агрессии против Республики Арцах, военной оккупации значительной части ее территории и публичного отказа Азербайджана от обсуждения вопроса ее статуса» снимаются любые препятствия для признания другими государствами независимости региона, которые во многом были обусловлены опасениями «помешать процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».

«Международное признание независимости Республики Арцах исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе», – отметили в МИДе.

Напомним, Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах. Между тем, МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.