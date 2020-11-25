Азербайджан назвал резолюцию Сената Франции «обычным листком бумаги»

Баку считает принятую Сенатом Франции резолюцию о признании Нагорного Карабаха обычным листком бумаги, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Гаджиева, Баку расценивает принятие резолюции по Карабаху «как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции».

«Французское правительство должно высказать свою официальную позицию о недопустимости подобных провокационных шагов и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана принятием заявления, осуждающего резолюцию», – добавил он.

Напомним, Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах. Между тем МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствовал принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принятие Сенатом Франции резолюции с призывом к правительству о признании Нагорно-Карабахской республики является «историческим решением».