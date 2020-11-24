Стало известно о связях Байдена-младшего с кандидатом в госсекретари

Сын Джозефа Байдена Хантер во время работы в руководстве украинской газовой компании Burisma («Бурисма») поддерживал контакты с Энтони Блинкеном, которого кандидат от демократов намерен назначить на пост госсекретаря в случае победы на президентских выборах, сообщила телекомпания Fox News.

«Записи свидетельствуют о том, что Байден-младший поддерживал связи с Блинкеном в то время, когда он занимал пост в совете директоров украинской компании Burisma, а Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря», – передает телекомпания со ссылкой на документы, полученные в Госдепартаменте США в соответствии с Законом о свободе информации.

В материалах говорится, что Байден-младший запрашивал встречи с Блинкеном в мае и июле 2015 года «для обсуждения ряда вопросов». По данным Fox News, сенаторы Чак Грассли (республиканец, от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) запросили у Госдепартамента США дополнительную информацию об этих контактах, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки. Блинкен еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России.

Напомним, перзидент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.