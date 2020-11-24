Грузия выступила за расширение присутствие США на Черном море

МИД Грузии приветствовал вход в акваторию Черного моря американского эсминца «Дональд Кук» и в связи с этим высказался за расширение присутствия США и НАТО в регионе. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия приветствует заход корабля «Дональд Кук» ВМФ США. Расширение присутствия на Черном море США и НАТО усиливает мир и стабильность в регионе», – сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В связи с недавним визитом в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео в Грузии продолжают обсуждать возможности усиления военного присутствия США в стране. Грузия и НАТО уже активизировали сотрудничество на Черном море, что выражается в проведении большего числа учений и регулярном посещении портов Батуми и Поти судами НАТО.

Накануне стало известно, что Черноморский флот России следит за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца «Дональд Кук», который прибыл на патрулирование. Ранее этот корабль дважды посещал грузинские порты, в том числе в прошлом году.