В пермском интернате коронавирусом заболели 22 ребенка

В Кизеле Пермского края коронавирус выявили у 22 воспитанников дома-интерната, где проживают дети с инвалидностью, сообщило региональное министерство здравоохранения.

«В Рудничном доме-интернате, где проживают дети с инвалидностью, зафиксированы случаи COVID-19. Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19», – говорится на сайте министерства.

Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок, госпитализированы трое детей, уточняется в сообщении. Кроме того, организована «красная зона». Сейчас специалисты определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, и проводят санэпидмероприятия.

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