В Краснодарском крае из-за коронавируса закрыли четыре детсада и две школы

Случаи заболевания коронавирусом были выявлены в нескольких детских садах и школах Краснодарского края.

В связи с эпидемией COVID-19 были закрыты четыре детсада в Сочи, Новокубанском, Выселковском и Тимашевском районах Краснодара, а также две школы в столице региона, сообщается в паблике оперативного штаба Краснодарского края во «ВКонтакте».

Общее число воспитанников закрытых детсадов – 400 человек, школ – 1200. Помимо них приостановлена деятельность 13 групп в шестиучреждениях среднего профессионального образования. Через две недели школьники, воспитанники, студенты, преподаватели и воспитатели могут вернуться к очному посещению образовательных организаций при наличии справки об эпидокружении, уточняется в сообщении.

На этой неделе в Москве из-за нарушений мер по коронавирусу закрыли две частные школы

Ранее в Нижегородской области на карантин ушли пять школ.