В Москве из-за нарушений мер по коронавирусу закрыли две частные школы

В Москве закрыли две частные школы из-за нарушений мер профилактики по коронавирусной инфекции, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В Восточном административном округе столицы после обращений граждан ведомство провело расследование в школах иностранных языков Lingua Globus на Суздальской улице и International House на Щербаковской улице, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

«При проведении административных расследований были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. <...> Данная ситуация создавала угрозу жизни и здоровью обучающихся и персонала в школах иностранных языков <...>, в связи с чем в отношении указанных юридических лиц составлены протоколы о временном запрете деятельности и протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ, помещения частных школ 19 октября были опечатаны. Административные материалы переданы в суд», – уточнили в ведомстве.

В школах не замеряли температуру при входе в учреждения, не проводилось обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей, не было разметки для соблюдения социальной дистанции. Также не было в достатке перчаток и маск, товарно-транспортные накладные на получение средств индивидуальной защиты отсутствуют.

«Установленные факты являются нарушением требований ст. ст. 11, 29 федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. <...> За нарушения противоэпидемического режима в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Москве закрыли здания МГТУ им. Баумана из-за нарушений мер профилактики по коронавирусу и роста случаев заболеваний. До этого нарушения профилактики мер по борьбе с коронавирусом зафиксировали в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.