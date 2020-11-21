Путин назвал объем помощи внутренней экономике в пандемию коронавируса

Россия направила на минимизацию последствий пандемии коронавируса 4,5% ВВП. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, выступая перед участниками саммита G20.

«Общий объем антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5% ВВП. Своевременное принятие этих целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжелый период без необратимых потерь», – передает слова президента РИА «Новости».

Путин уточнил, что эти средства были направлены малым и средним предприятиям из отраслей, оказавшимся в зоне риска, банковскому сектору, региональным бюджетам, кроме того, были выделены кредиты бизнесу и увеличены государственные инвестиции.

«Профинансировать названные меры позволили и привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке, и наши накопленные резервы», – добавил российский лидер.

Также Путин на G20 объявил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех в мире, Россия готова предоставить ее всем нуждающимся странам. Главными рисками для мировой экономики в 2020 году, по мнению российского лидера, стали массовая безработица и рост бедности.

В пятницу Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления он заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.