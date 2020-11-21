Путин: Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 нуждающимся странам

Вакцина от коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех в мире, Россия готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент Владимир Путин, выступая на G20.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал российский препарат «Спутник V», созданный на платформе аденовирусных векторов человека «Готова и вторая российская вакцина – «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра; на подходе третья российская вакцина», – указал президент.

«Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой. Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», – продолжил глава российского государства.

В августе российский лидер объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По его словам, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.

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