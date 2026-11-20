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Посольство России ответило на возмущение украинского дипломата из-за флага
Посольство России в США ответило временному поверенному в делах Украины в Вашингтоне Денису Сенику, пожаловавшемуся на вывешенный флаг России в американской Атланте из-за кончины посла Александра Дарчиева.
Российские дипломаты отреагировали на недовольство временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника, который пожаловался на российский флаг, вывешенный в музее американской Атланты в память о скончавшемся после Александре Дарчиеве, о чем сообщило посольство России в США.
«Публичное демонстрирование нацистских символов и открытое почитание коллаборационистов Рейха Бандеры, Шухевича, Мельника, Коновальца и подобных причиняет боль миллионам людей по всему миру», – заявили в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что публичная демонстрация украинских флагов причиняет боль жителям Донбасса и других российских регионов, долгие годы страдающих от террористических атак со стороны киевского режима. Отмечается, что ненависть, злоба и жадность составляют истинную суть властей в Киеве.
Кроме того, дипломаты напомнили, что современная Украина остается единственной страной в мире, запретившей язык, который является родным как минимум для половины ее граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник исторический музей американской Атланты вывесил флаг России в память о скончавшемся после Александре Дарчиеве. Госдеп США выразил соболезнования родным и близким российского дипломата. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной смерти Александра Дарчиева хроническое заболевание.