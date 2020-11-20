Путин заявил о тревожных тенденциях в экономике

Президент Владимир Путин заявил, что наблюдается тревожная тенденция на спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии.

«Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности ... рискуют оказаться десятки миллионов человек», – заявил Путин в ходе саммита АТЭС, передает РИА «Новости».

Также глава государства отметил, что глобальный ВВП в 2020 году сократился из-за коронавируса на 4,4%. «По прогнозам глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%», – сообщил Путин. В России спад составит примерно 3,9%, добавил он.

Ранее президент отмечал, что спад российской экономики составит около 4% – этот показатель меньше, чем в других странах. Кроме того, глава государства заявлял, что российскому руководству удалось сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции в 2020 году. Также Путин заявлял об эффективности трат бюджета на поддержку экономики и граждан во время пандемии коронавируса.

В сентябре Путин отмечал, что меры поддержки занятости со стороны российских властей планировались как временные, но ситуация еще напряженная, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень.