Путин назвал уровень трат России на поддержку экономики и граждан

Президент Владимир Путин заявил об эффективности трат бюджета на поддержку экономики и граждан во время пандемии коронавируса.

«Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП», – передает ТАСС слова Путина на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра выглядит посолиднее, но принятые решения, я в этом убежден, оказались своевременными, достаточно эффективными», – отметил Путин.

Президент России также считает необходимым донастроить меры поддержки бизнеса, в первую очередь малого.

«Конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей, эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», – заявил глава государства. Он заверил: «Особый акцент мы делаем на поддержке малого и среднего бизнеса».

Напомним, в среду Путин назвал «широким, важным и фундаментальным» план правительства по достижению национальных целей развития, который представил премьер-министр Михаил Мишустин.

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