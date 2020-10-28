Путин похвалил план Мишустина по достижению национальных целей развития

Президент Владимир Путин назвал «широким, важным и фундаментальным» план правительства по достижению национальных целей развития, который представил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С Михаилом Владимировичем [Мишустиным] мы договорились о том, что начнет сегодня председатель правительства, расскажет о едином плане достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Давайте начнем с этого широкого, важного, фундаментального вопроса», – цитирует ТАСС Путина.

На встрече с главой государства Мишустин отметил, что правительство завершило работу над единым планом достижения национальных целей развития. Премьер напомнил, что ранее он провел встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«В том числе речь шла о едином плане по достижению национальных целей развития, который был разработан по вашему поручению. Мы его сейчас завершили, проработали», – сказал председатель Кабмина.

По словам Мишустина, выполнение единого плана по национальным целям потребует 12 трлн рублей – это свыше половины планируемого бюджета на следующий год.

Ранее Путин для достижения национальной цели развития России дал поручение правительству совместно с региональными властями до 1 декабря рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров.