Путин дал поручение о модернизации инфекционной службы

Правительство совместно с региональными властями должно до 1 декабря рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров, говорится в поручении президента России Владимира Путина.

«Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (...) рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ», – говорится в документе на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи.