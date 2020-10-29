Путин заявил о предотвращении всплеска инфляции в России

Российское руководство смогло сохранить макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на все трудности текущего года, в России в целом удалось сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивую финансовую ситуацию на рынках», – заявил президент на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», передает ТАСС.

Он привел в пример ситуацию в некоторых странах, когда государство и ЦБ скупают облигации, по его словам, «это просто эмиссия, которая ведет к увеличению денежной массы, может привести к росту инфляции». «Мы к этому должны очень внимательно относиться. У нас действительно в рамках целевых показателей находится инфляция, где-то в районе 4%, но опасность такая, во всяком случае для нашей страны, существует», – сказал Путин.

«А если растет инфляция, то растут цены, а нужно же обеспечивать социальные обязательства», – добавил глава государства. Это значит, что «дефицит бюджета будет расти», пояснил президент.

Руководство страны планирует выстраивать дальнейшие шаги на прочной основе, консолидировать усилия государства и делового сообщества для преодоления спада, восстановления занятости и возвращения «национальной экономики на траекторию роста», заявил Путин.

«Намерены и уже действуем по таким ключевым направлениям, как стимулирование инвестиций, развитие экспорта и широкое внедрение цифровых технологий. Все это, безусловно, факторы, способные задать долгосрочный качественный рост», – сказал он.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет России может недосчитаться 2 трлн рублей доходов по итогам года из-за пандемии коронавируса.

Госдолг России на начало года составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 – до 20,8% ВВП, а в 2023 – до 21,3% ВВП. По словам Кудрина, уровень российского госдолга уже много лет являлся объектом зависти других стран, а его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики.