Кудрин допустил крупные потери бюджета на фоне коронавируса

Бюджет России может недосчитаться 2 трлн рублей доходов по итогам года из-за пандемии коронавируса, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«ВВП около 4% упадет, я думаю, что ближе к 4,5-4,8. Сейчас у нас ВВП почти 100 трлн, поэтому это примерно 4,5 трлн рублей недополученной продукции. С точки зрения доходов бюджета – это может быть там в пределах около 2 трлн рублей доходов всей бюджетной системы», – передает слова Кудрина ТАСС.

Он признал, что текущий кризис уникален и гораздо масштабнее, чем в 1998 году и кризис 2008-2009 годов. В связи с этим государство должно оказать более существенную поддержку экономике, тем более, что Россия обладает достаточными ресурсами для этого, отметил глава Счетной палаты.

«Фонд национального благосостояния в этом году даже увеличился. Россия во всеоружии подошла к кризису, несмотря на его уникальность и глубину, у государства есть возможность. Налогообложение нефтяной отрасли даст примерно 570 млрд рублей в следующем году. Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 трлн. То есть, это на минимум два-три года восстановительного периода. По-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину. Крупный резерв в России сейчас есть», – сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что госдолг России на начало года составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 – до 20,8% ВВП, а в 2023 – до 21,3% ВВП. По словам Кудрина, уровень российского госдолга уже много лет являлся объектом зависти других стран, а его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики.