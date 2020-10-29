Путин выразил оптимизм по поводу развития экономики России

Президент Владимир Путин сообщил, что настроен оптимистично в плане развития российской экономики.

По его словам, спад российской экономики составит около 4% – этот показатель меньше, чем в других странах, передает РИА «Новости».

В среду Путин назвал «широким, важным и фундаментальным» план правительства по достижению национальных целей развития, который представил премьер-министр Михаил Мишустин. Также глава государства заявил об эффективности трат бюджета на поддержку экономики и граждан во время пандемии коронавируса.