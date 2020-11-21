Эксперт: Многоступенчатые выборы президента США - не вполне демократическая процедура

Выборы президента США показали непрозрачность американской избирательной системы, где возможны любые фальсификации и нарушения. Однако НКО, регулярно критикующие выборы в России, оставили без внимания нарушения в ходе президентских выборов в США, заявили эксперты газете ВЗГЛЯД.

Доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев заявил, что «в России организации, вроде движения «Голос», критикуя нашу избирательную систему, берут за образец электоральную практику США, словно забывая о том, что там институт наблюдения фактически отсутствует».

«На выборах в Америке в ряде штатов не могут присутствовать иностранные наблюдатели. Более того, даже наблюдателей от партий, которые участвовали в этой президентской кампании в электоральном процессе, с участков выгоняли. Не говоря о законодательно не закрепленном статусе наблюдателей общественных. Это одна из крупных проблем избирательной системы США», – напомнил он.

Вторая «беда» выборов в США, по словам эксперта, – это «ангажированность СМИ»: «Как мы видели, подавляющее большинство средств массовой информации в США поддерживали кандидата от демократов, нарушения замалчивали».

«Еще одна экзотическая особенность американских выборов – это досрочное голосование. Помнится, России вменялось в вину 10-15% досрочников. Но трудно даже представить, что в США досрочно голосуют свыше половины избирателей, в том числе по почте. Не удивительно, что и процесс подсчета голосов затягивается на неопределенный срок. И это также ставит под большое сомнение прозрачность и легитимность американских выборов», – указал Зайцев.

«Да и сам непрямой, многоступенчатый электоральный процесс – скажем прямо, не вполне демократическая процедура. Из-за нее и на прежних выборах президента США возникали ситуации, когда кандидаты, за которых проголосовало большее число избирателей, оказывались проигравшими, поскольку их представляло меньшее число выборщиков. Налицо противоречие. Но так исторически сложилось, и это внутреннее дело Соединенных Штатов. Проблема в том, что американская политическая элита, ее либеральная, прежде всего, демократическая часть, берет на себя право поучать других, как организовывать и проводить выборы, особенно в сфере общественного наблюдения», – отметил он.

Таким образом, «если бы «Голос», критикующий российский опыт наблюдения, решил честно понаблюдать за американскими выборами, их бы там на порог не пустили».

«Ну и, конечно, такой заказ заокеанские спонсоры этого «движения» никогда не стали бы финансировать. Сегодня в России говорят о развитии законодательства об иностранных агентах, в том числе и применительно к выборам. Считаю, что такие организации нужно маркировать, чтобы было понятно, кто, для чего и за чьи деньги осуществляет наблюдение. Так все смогут понять, насколько этот контроль независим», – сказал эксперт.

В свою очередь директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин предположил, что часть граждан США не доверяют прошедшим президентским выборам, так как в данном случае речь идет «о закрытости и архаичности избирательной системы» страны.

«Мало того, что на выборы не допустили иностранных наблюдателей, я ни разу не видел, чтобы там с участков велась онлайн-трансляция. В России это давно является нормой. В Америке подобного нет и близко. Также на восприятие избирателей негативное влияние оказывают большой объем нарушений, скандалы, судебные тяжбы», – пояснил он.

При этом «ряд российских организаций и экспертов, считающих себя профессионалами в области избирательного права, охотно и азартно критиковали избирательные процессы здесь», но «решили промолчать, когда речь зашла о государстве, которое считалось центром демократий мира». На сайте «Голоса», например, «никаких новостей о выборах в США, никакого анализа нарушений там нет».

«В связи с этим считаю, что деятельность подобных НКО и частных лиц с зарубежным финансированием должна стать более прозрачной, чтобы не допустить их возможного вмешательства во внутреннюю политику России, включая избирательные процессы», – заявил Мухин.

Председатель Совета молодых юристов при Воронежском региональном отделении Ассоциации юристов России Сергей Хаустов заявил, что «выборы в США прошли при низком качестве наблюдения, большом количестве нарушений, при серьезном противостоянии общества и власти».

«Что касается некоторых российских экспертов и организаций, которые выступают за чистоту электоральных процессов, их молчание и игнорирование проблемных моментов на выборах США вызывают полное непонимание. Если нарушения видят американские и европейские эксперты, почему их не озвучивают российские оппозиционные эксперты? С одной стороны придирки к любым избирательным процессам у нас, с другой – игнорирование очевидных нарушений за рубежом... Доверия к таким «оценщикам» больше не будет», – подчеркнул он.

Напомним, действующий американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время прошедших 3 ноября в стране выборов.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Между тем движение «Голос Америки» запустило сайт с картой нарушений на выборах в США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.