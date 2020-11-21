Эксперт: Многоступенчатые выборы президента США - не вполне демократическая процедура

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21 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Эксперт: Многоступенчатые выборы президента США - не вполне демократическая процедура

    21 ноября 2020, 14:55

    Выборы президента США показали непрозрачность американской избирательной системы, где возможны любые фальсификации и нарушения. Однако НКО, регулярно критикующие выборы в России, оставили без внимания нарушения в ходе президентских выборов в США, заявили эксперты газете ВЗГЛЯД.

    Доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев заявил, что «в России организации, вроде движения «Голос», критикуя нашу избирательную систему, берут за образец электоральную практику США, словно забывая о том, что там институт наблюдения фактически отсутствует».

    «На выборах в Америке в ряде штатов не могут присутствовать иностранные наблюдатели. Более того, даже наблюдателей от партий, которые участвовали в этой президентской кампании в электоральном процессе, с участков выгоняли. Не говоря о законодательно не закрепленном статусе наблюдателей общественных. Это одна из крупных проблем избирательной системы США», – напомнил он.

    Вторая «беда» выборов в США, по словам эксперта, – это «ангажированность СМИ»: «Как мы видели, подавляющее большинство средств массовой информации в США поддерживали кандидата от демократов, нарушения замалчивали».

    «Еще одна экзотическая особенность американских выборов – это досрочное голосование. Помнится, России вменялось в вину 10-15% досрочников. Но трудно даже представить, что в США досрочно голосуют свыше половины избирателей, в том числе по почте. Не удивительно, что и процесс подсчета голосов затягивается на неопределенный срок. И это также ставит под большое сомнение прозрачность и легитимность американских выборов», – указал Зайцев.

    «Да и сам непрямой, многоступенчатый электоральный процесс – скажем прямо, не вполне демократическая процедура. Из-за нее и на прежних выборах президента США возникали ситуации, когда кандидаты, за которых проголосовало большее число избирателей, оказывались проигравшими, поскольку их представляло меньшее число выборщиков. Налицо противоречие. Но так исторически сложилось, и это внутреннее дело Соединенных Штатов. Проблема в том, что американская политическая элита, ее либеральная, прежде всего, демократическая часть, берет на себя право поучать других, как организовывать и проводить выборы, особенно в сфере общественного наблюдения», – отметил он.

    Таким образом, «если бы «Голос», критикующий российский опыт наблюдения, решил честно понаблюдать за американскими выборами, их бы там на порог не пустили».

    «Ну и, конечно, такой заказ заокеанские спонсоры этого «движения» никогда не стали бы финансировать. Сегодня в России говорят о развитии законодательства об иностранных агентах, в том числе и применительно к выборам. Считаю, что такие организации нужно маркировать, чтобы было понятно, кто, для чего и за чьи деньги осуществляет наблюдение. Так все смогут понять, насколько этот контроль независим», – сказал эксперт.

    В свою очередь директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин предположил, что часть граждан США не доверяют прошедшим президентским выборам, так как в данном случае речь идет «о закрытости и архаичности избирательной системы» страны.

    «Мало того, что на выборы не допустили иностранных наблюдателей, я ни разу не видел, чтобы там с участков велась онлайн-трансляция. В России это давно является нормой. В Америке подобного нет и близко. Также на восприятие избирателей негативное влияние оказывают большой объем нарушений, скандалы, судебные тяжбы», – пояснил он.

    При этом «ряд российских организаций и экспертов, считающих себя профессионалами в области избирательного права, охотно и азартно критиковали избирательные процессы здесь», но «решили промолчать, когда речь зашла о государстве, которое считалось центром демократий мира». На сайте «Голоса», например, «никаких новостей о выборах в США, никакого анализа нарушений там нет».

    «В связи с этим считаю, что деятельность подобных НКО и частных лиц с зарубежным финансированием должна стать более прозрачной, чтобы не допустить их возможного вмешательства во внутреннюю политику России, включая избирательные процессы», – заявил Мухин.

    Председатель Совета молодых юристов при Воронежском региональном отделении Ассоциации юристов России Сергей Хаустов заявил, что «выборы в США прошли при низком качестве наблюдения, большом количестве нарушений, при серьезном противостоянии общества и власти».

    «Что касается некоторых российских экспертов и организаций, которые выступают за чистоту электоральных процессов, их молчание и игнорирование проблемных моментов на выборах США вызывают полное непонимание. Если нарушения видят американские и европейские эксперты, почему их не озвучивают российские оппозиционные эксперты? С одной стороны придирки к любым избирательным процессам у нас, с другой – игнорирование очевидных нарушений за рубежом... Доверия к таким «оценщикам» больше не будет», – подчеркнул он.

    Напомним, действующий американский президент Дональд Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время прошедших 3 ноября в стране выборов.

    Ранее генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

    Между тем движение «Голос Америки» запустило сайт с картой нарушений на выборах в США.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.


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