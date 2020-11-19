Движение «Голос Америки» запустило сайт с картой нарушений на выборах президента США

В интернете появился сайт «Карта нарушений США», который, который создало движение в защиту прав американских избирателей «Голос Америки», сообщил социолог, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш, занимавшийся мониторингом американской избирательной кампании по открытым источникам.

По словам эксперта, он обнаружил, что ресурс постоянно пополняется сведениями о происходивших на президентских выборах в США нарушениях и инцидентах. Фактически эта структура взяла на себя функции по контролю за чистотой избирательной кампании в США, отметил эксперт, слова которого приводятся в сообщении ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

О своей находке Лукаш сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам выборов в США. Как отметил в этой связи один из участников встречи, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Максим Григорьев, сайт российского движения «Голос» зарегистрирован в штате Юта – там же, где зарегистрирован сайт «Голоса Америки».

По словам Лукаша, на портале конкретные авторы не указаны, сказано лишь, что движение «Голос Америки» ставит своей целью следить за легитимностью выборов в США, защищать права американских избирателей и в своей работе будет в дальнейшем руководствоваться «всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдать политический нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами».

Григорьев со своей стороны попросил Лукаша передать информацию о сайте в Общественную палату, чтобы изучить все данные. Также он рассказал о фальсификациях со стороны членов избирательных комиссий США при процедуре сканирования бюллетеней. «Мы увидели зафиксированные свидетельства фальсификаций через электронную систему подсчета голосов Dominion, которая позволяла «перебрасывать» голоса, поданные за одного кандидата, в поддержку другого. В России такое невозможно – система дистанционного электронного голосования не принимает голоса дважды», – подчеркнул Григорьев. Он отметил, что только в Мичигане зафиксировано более 234 свидетельств о фальсификациях на выборах президента США – избиратели давали под присягой соответствующие показания, заверенные нотариусом.

Как подчеркнул член Совета по правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, отсутствие единой системы наблюдателей, которые могли бы должным образом предотвращать нарушения, наложило негативный отпечаток на выборы в США. По его словам, тем более удивительно отсутствие реагирования со стороны ряда российских экспертов, которые охотно критикуют избирательную систему России, но закрыли на глаза на нарушение и практику в США. «Если мы говорим о полуправде из уст ряда российских НКО, возникают подозрения в их политической ангажированности. И внесенные накануне законодательные инициативы о применении понятия «иностранный агент» к физическому лицу, занимающемуся в России политикой и принимающему при этом зарубежное финансирование, обоснованы и имеют под собой международным опыт», – выразил мнение Брод.

В свою очередь латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш подчеркнул, что американская система выборщиков – сложная и запутанная, и это приводит к большому числу фальсификаций. «Сегодня никто в мире не может сказать: «Был ли легитимен президент США?» Странно, что об этом никто не говорит. Ведь это вызов основным фундаментальным демократическим ценностям. Это проблема всего мирового сообщества, если мы не хотим дойти до ядерной катастрофы, а в США – до гражданской войны», – подчеркнул Граудиньш. Он также отметил, что сейчас если какой-то претендент на пост президента США владеет пакетом в ключевых СМИ и обладает капиталом, он может стать одержать победу на выборах при меньшинстве голосов. «В Европе такое просто невозможно», – подчеркнул эксперт.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны. Между тем действующий американский лидер Дональд Трамп заявляет, что это он победил на президентских выборах, и указывает на многочисленные фальсификации со стороны демократов. Большинство республиканцев, по данным опросов, также убеждены в победе Трампа.