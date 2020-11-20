Киев мемом ответил на заявление Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал «фейспалмом» – жестом, символизирующим разочарование и усталость, – на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о работе спецслужб США в Польше и на Украине.

Кулеба в своем Twitter опубликовал GIF, на которой запечатлен актер Патрик Стюарт, делающий «фейспалм». Этот твит был опубликован в ответ на статью о высказывании Лукашенко.

В пятницу белорусский лидер сообщил, что разведки России и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб. По его словам, работа этих центров направлена против Минска.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально.