Лукашенко заявил о центрах спецслужб США в Киеве и под Варшавой

Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что используя в первую очередь интернет и современные технологии, США «качают всю планету». «Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!» – добавил белорусский президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально.

В Белоруссии неоднократно говорили о вмешательстве в дела страны со стороны. Так, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что США во время избирательной кампании «получили» результат своих «разработок», поскольку вмешивались в выборы в других странах, особенно в России и Белоруссии. В сентябре он заявлял, что Запад пытается использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время Минск решит эту проблему.