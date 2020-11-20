Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС Командование пятого корпуса армии США приступило к работе в Польше 20 ноября 2020, 15:58 Текст: Ксения Панькова

Командование пятого корпуса армии США начало работу в Польше в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира», – заявил Блащак, открывая торжественную церемонию начала деятельности командования, которую транслировало Польское телевидение, передает РИА «Новости». Блащак уверен, что польско-американское военное сотрудничество «является наилучшей гарантией безопасности и стабильности». «Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО», – добавил польский министр. Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, подписали в Варшаве в августе текущего года. Свои подписи поставили государственный секретарь США Майкл Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак. Документ предусматривает, в частности, увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США. Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. В ноябре президент Польши Анджей Дуда ратифицировал данное соглашение. В церемонии подписания в Варшаве приняли участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Збигнев Рау, посол США в Польше Джоржетт Мосбахер.

