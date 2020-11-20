Концерн BioNTech-Pfizer подал заявку на регистрацию вакцины в США

Немецкая фармкомпания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку на регистрацию в США вакцины от коронавируса в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«Подача заявки на разрешение использовать [препарат] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира», – заявил гендиректор BioNTech Угур Шахин, передает ТАСС.

Напомним, Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь. ЕК решила закупить 300 млн доз вакцины. Добровольцы Pfizer рассказали о побочных эффектах. Отмечалось, что для перевозки вакцины придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что Евросоюз рассчитывает на возможность регистрации вакцины от коронавируса в Европе в декабре или вскоре после Нового года. Она поясняла, что Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины «с целым рядом производителей», в том числе с концерном BioNTech-Pfizer.